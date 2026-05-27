Rescatan velero con tres canadienses frente a Los Cabos

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LA PAZ, BCS., mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Un velero con tres canadienses a bordo fue auxiliado frente a las costas de San José del Cabo, luego de quedar sin propulsión debido a fallas mecánicas mientras navegaba en mar abierto.

La embarcación de recreo "Maserra" presentó, durante la madrugada del martes, problemas en su sistema cuando se encontraba a unas 32 millas náuticas —casi 60 kilómetros— al oeste de esta comunidad de Los Cabos, lo que activó un operativo de apoyo marítimo.

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De acuerdo con el reporte de autoridades navales y de protección civil, tras recibir la alerta, fue desplegada una embarcación de rescate para localizar al velero y verificar las condiciones de la tripulación.Tripulación fuera de peligroAl arribar al sitio, personal naval confirmó que las tres personas a bordo se encontraban en buen estado de salud, aunque la embarcación permanecía sin capacidad de navegación.Por ello se realizaron maniobras de remolque para trasladar el velero a puerto seguro y evitar riesgos derivados de permanecer a la deriva en la zona marítima.La Secretaría de Marina indicó que el operativo fue realizado por personal del Sector Naval de Cabo San Lucas y de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar) Los Cabos.Baja California Sur registra una intensa actividad náutica y turística, particularmente en la zona de Los Cabos, donde se encuentran en guardia permanente autoridades navales para la asistencia y rescate de embarcaciones turísticas, que han presentado fallas por sus sistemas o por condiciones del clima.