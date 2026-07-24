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FGR atrae investigación de periodista muerto

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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FGR atrae investigación de periodista muerto
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      OAXACA, Oax.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo la investigación del asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido la mañana de este miércoles, en el municipio de San Pablo Etla.

      En un comunicado, la FGR aseguró que las investigaciones se realizarán a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos "para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte".

      Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado de tres disparos por la espalda mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado sobre la calle, frente a su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda, de San Pablo Etla.

      Este miércoles se confirmó que fue asegurada una motocicleta en la que presuntamente viajaban los autores materiales de su asesinato, tras ser abandonada en un paraje del municipio de San Lorenzo Cacaotepec. También quedó en libertad una persona que fue detenida en calidad de presentada.

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      Por la noche, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que se había solicitado a la FGR la atracción de las investigaciones del asesinato, con el fin de garantizar imparcialidad.

      El 14 de julio de 2025, Alejandro Leyva presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos contra el gobernador Salomón Jara Cruz.

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        El periodista Francisco Alejandro Leyva fue asesinado pese a denuncias previas de amenazas.