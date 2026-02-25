FGR imputa cargos a dos detenidos en operativo contra "Mencho"

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en contra de Andrés "N" y Genaro "N", detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Esto en seguimiento a las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido y abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR detalló que el MPF obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa en contra de ambos hombres, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

En tanto la defensa solicitó la, luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al(Cefereso) Número 1 "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.Respecto a la situación del cuerpo de "", larecibió un escrito, entregado por quien dijo serde familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.