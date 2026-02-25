logo pulso
FGR imputa cargos a dos detenidos en operativo contra "Mencho"

Esto en seguimiento a las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa

Por El Universal

Febrero 25, 2026 11:25 a.m.
A
FGR imputa cargos a dos detenidos en operativo contra Mencho

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación en contra de Andrés "N" y Genaro "N", detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Esto en seguimiento a las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido y abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La FGR detalló que el MPF obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa en contra de ambos hombres, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

EUA felicita a México por operativo contra "El Mencho"

Funcionarios de la ONDCP reconocen "exitosa operación" y refuerzan cooperación bilateral contra el CJNG


En tanto la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
- Reclaman cuerpo de "El Mencho"
Respecto a la situación del cuerpo de "El Mencho", la FGR recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

FGR imputa cargos a dos detenidos en operativo contra "Mencho"

Esto en seguimiento a las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa

Familiares de "El Mencho" reclaman su cuerpo

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser el representante jurídico

Entérate | El origen de los apodos de Nemesio Oseguera

El operativo en Tapalpa, Jalisco, involucró fuerzas especiales del Ejército y terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Reforma electoral: menos dinero y adiós a listas "pluris"

Sheinbaum presentó y defendió el proyecto; ¿Cuáles son los 10 puntos clave?