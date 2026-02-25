logo pulso
EUA felicita a México por operativo contra "El Mencho"

Funcionarios de la ONDCP reconocen "exitosa operación" y refuerzan cooperación bilateral contra el CJNG

Por El Universal

Febrero 25, 2026 07:44 a.m.
A
EUA felicita a México por operativo contra "El Mencho"

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos informó que, durante la reunión sostenida este martes en Palacio Nacional, su directora, Sara Carter, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, felicitaron a las autoridades mexicanas por la operación dirigida contra Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia estadounidense señaló que ambos funcionarios se reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para reconocer la "exitosa operación" contra quien identificaron como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mensaje, se refirieron a la organización como una "organización terrorista extranjera" responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

"El Mencho" fue señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables del trasiego de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

En su publicación, la ONDCP subrayó que el presidente Donald Trump "está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses", al destacar la cooperación bilateral con México en el combate a los cárteles.

