FGR vincula a líder de La Barredora con delincuencia organizada: Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se han establecido "vínculos muy claros" entre Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal La Barredora, y la delincuencia organizada. El funcionario adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) espera que en la próxima audiencia federal el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal.

Gertz Manero recordó que el caso se originó en Tabasco en 2024, a raíz de una serie de delitos de extorsión a gasolineros. "De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común. Cuando obtuvieron las órdenes de aprehensión, solicitaron a la FGR apoyo para ubicarlo, ya que había salido del país", explicó.

El fiscal detalló que, tras una labor de inteligencia, se logró ubicar a Bermúdez en Paraguay, donde el gobierno local optó por su expulsión. "Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local", indicó.

Durante el proceso de repatriación, la FGR reunió nueva información que permitió obtener una orden de aprehensión federal. "Logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada a partir de los testimonios de dos personas que trabajaban directamente con él; una ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad", agregó Gertz Manero.

Aunque Bermúdez se negó a declarar ante autoridades locales, el fiscal señaló que la próxima audiencia intermedia será clave. "Ahí su defensa deberá responder a las imputaciones, lo que nos permitirá fortalecer el caso federal. Vamos muy bien hasta ahorita", concluyó.