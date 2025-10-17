Filtran supuesto nuevo logotipo del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A unas horas del llamado "relanzamiento" del Partido Acción Nacional, en redes empezó a circular la supuesta nueva imagen de esta fuerza política, que se espera sea presentada formalmente este sábado por Jorge Romero.

De acuerdo con los publicistas del PAN, se busca un nuevo look renovando su logotipo y su imagen institucional, manteniéndose como un partido de derecha moderna que cree en el liberalismo económico.

El nuevo logotipo tiene como fondo un cielo azul tenue, con algunas nubes de fondo y la palabra PAN en azul marino. Todo ello enmarcado en un semicírculo.

Ello diferencia del tono actual de un azul rey y con un fondo blanco, así como las siglas en medio de cuadrado y un círculo.

