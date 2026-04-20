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Fiscalía separa funcionarios por caso feminicidio Edith Guadalupe

Se ordena una investigación científica para esclarecer el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México.

Por El Universal

Abril 20, 2026 10:51 a.m.
A
Fiscalía separa funcionarios por caso feminicidio Edith Guadalupe

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el feminicidio de la joven Edith Guadalupe, la semana pasada en la Ciudad de México, y señaló que la Fiscalía General de la CDMX deberá llevar a cabo una "investigación científica" para resolver el caso.

Acciones de la autoridad

La jefa del Ejecutivo federal señaló que este lunes en la reunión que cada semana tiene la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, con el Gabinete de Seguridad federal dio detalles de este caso, en donde indicó que se separó del cargo a tres funcionarios de la Fiscalía capitalina por presuntamente pedir dinero a los familiares.

"Este caso lamentable de esta joven que entiendo que se catalogó como feminicidio, la muerte de esta joven, muy, muy lamentable, triste.

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Detalles confirmados

"Y lo que dice la familia de que se les pidió dinero hasta donde entiendo para poder atender el caso, entiendo que la Fiscalía General -lo informó la jefa de Gobierno viene los lunes- que la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México separó del cargo a estas personas en lo que se hace la investigación, pues para poder esclarecer todo lo relacionado con está joven y la acusación, el presunto responsable que se está haciendo. Pues la Fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica, porque no solo es los testigos sino la investigación del presunto responsable que están determinando".

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- "Es muy buena la fiscal de la CDMX": Sheinbaum

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a quien calificó como una mujer honesta y con valores.

"Es muy buena la fiscal de la Ciudad de México, es una mujer con valores, honesta y pues vamos a darle el espacio para que presente todo el trabajo relacionado con esto", agregó.

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