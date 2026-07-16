Fuertes lluvias dejan un muerto en Chihuahua
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CHIHUAHUA, Chih..- Una persona murió tras las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en Chihuahua.
Durante la tarde de este miércoles se reportó una tormenta en Chihuahua capital, en donde un vehículo con una persona a bordo fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de enero y Liberación.
Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento del tripulante a causa del percance.
Además de ese hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha atendido el reporte de una vivienda con ingreso de agua en la colonia Lealtad II, en coordinación con Seguridad Pública y Bomberos de la capital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al respecto, la CEPC hizo un llamado a la población para que, ante las lluvias que se registran, no intente cruzar arroyos o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia, ya que la fuerza del agua representa alto riesgo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, continuarán las precipitaciones en gran parte del estado, en especial sobre las regiones centro y sur.
La dependencia detalló que se prevén lluvias dispersas en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama y Rosales.
no te pierdas estas noticias
Semar reporta descarrilamiento en Tren Interoceánico de carga en Oaxaca
EFE
El servicio de pasajeros sigue suspendido tras accidente previo en la misma zona en diciembre.
Metro CDMX exhibe Códice Azcatitlan en estación Pino Suárez
El Universal
El facsímil del códice se muestra en Pino Suárez mientras se anuncia la llegada del original en otoño.
Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa en Acapulco tras accidente en 2025
El Universal
Guardiamarinas completan prácticas profesionales en viaje que concluirá en octubre en Acapulco.