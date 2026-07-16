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Fuertes lluvias dejan un muerto en Chihuahua

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Fuertes lluvias dejan un muerto en Chihuahua
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      CHIHUAHUA, Chih..- Una persona murió tras las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en Chihuahua.

      Durante la tarde de este miércoles se reportó una tormenta en Chihuahua capital, en donde un vehículo con una persona a bordo fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el cruce de las calles 15 de enero y Liberación.

      Autoridades estatales confirmaron el fallecimiento del tripulante a causa del percance.

      Además de ese hecho, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha atendido el reporte de una vivienda con ingreso de agua en la colonia Lealtad II, en coordinación con Seguridad Pública y Bomberos de la capital.

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      Al respecto, la CEPC hizo un llamado a la población para que, ante las lluvias que se registran, no intente cruzar arroyos o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia, ya que la fuerza del agua representa alto riesgo.

      De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, continuarán las precipitaciones en gran parte del estado, en especial sobre las regiones centro y sur.

      La dependencia detalló que se prevén lluvias dispersas en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama y Rosales.

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