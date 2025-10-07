García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto

Al afirmar que "no fue un asalto, fue un homicidio directo", Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad (SSPC), afirmó que en el caso del asesinato del estilista Miguel de la Mora, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, va a ver resultados prontos, pues destacó que es una investigación que tiene líneas muy sólidas, por lo que "va a ver resultados pronto".

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario señaló que autoridades federales colaboran con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad capitalina.

"Es una investigación que tiene líneas muy sólidas la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a ver resultados pronto", aseguró.

"¿Y sobre que Polanco es de las zonas más seguras de la Ciudad?", se le insistió.

"Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución. Estaban esperándolo, lo estaban vigilando y realizando una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido también un descenso en incidencia delictiva", dijo.