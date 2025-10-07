logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto

El titular de Seguridad afirmó que la investigación avanza con líneas sólidas y prometió resultados próximos

Por El Universal

Octubre 07, 2025 10:15 a.m.
A
García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto

Al afirmar que "no fue un asalto, fue un homicidio directo", Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad (SSPC), afirmó que en el caso del asesinato del estilista Miguel de la Mora, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, va a ver resultados prontos, pues destacó que es una investigación que tiene líneas muy sólidas, por lo que "va a ver resultados pronto".

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario señaló que autoridades federales colaboran con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad capitalina.

"Es una investigación que tiene líneas muy sólidas la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a ver resultados pronto", aseguró.

"¿Y sobre que Polanco es de las zonas más seguras de la Ciudad?", se le insistió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución. Estaban esperándolo, lo estaban vigilando y realizando una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido también un descenso en incidencia delictiva", dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto
García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto

García Harfuch: asesinato de estilista en Polanco fue una ejecución, no un asalto

SLP

El Universal

El titular de Seguridad afirmó que la investigación avanza con líneas sólidas y prometió resultados próximos

Policías de Morelos son investigados por matar a hombre que grababa un operativo
Policías de Morelos son investigados por matar a hombre que grababa un operativo

Policías de Morelos son investigados por matar a hombre que grababa un operativo

SLP

El Universal

Tres agentes y una patrulla fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras el homicidio de Luis Ángel "N" en Cuernavaca

Alertan por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas"
Alertan por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas"

Alertan por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas"

SLP

El Universal

Policía Cibernética advierte que estas aplicaciones acceden a información personal y utilizan amenazas para exigir pagos indebidos

Chofer del sacerdote Bertoldo, su presunto asesino: Harfuch
Chofer del sacerdote Bertoldo, su presunto asesino: Harfuch

Chofer del sacerdote Bertoldo, su presunto asesino: Harfuch

SLP

El Universal

Las principales líneas de investigación apunta a que es presunto responsable del homicidio