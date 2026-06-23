Gobernadora entrega helicóptero Black Hawk

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Toluca, Méx.- Para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), inauguró el Centro de Comando Criminal en Tiempo Real (C3CTR), presentó dos robots de investigación y operación avanzada, y entregó un helicóptero Black Hawk.

Para este destinó 170 mdp, costo que incluye tanto el helicóptero como el equipamiento y un hangar acondicionado.

La mandataria estatal señaló que con estas acciones el objetivo es claro: fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias y ampliar las habilidades de análisis e inteligencia operativa.

Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal, explicó que la renovación del C5 incluye además la incorporación del C3CTR, cuya plataforma integrará cámaras de videovigilancia estatal, municipal, aeroportuarias, de transporte público y unidades móviles.

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También habrá arcos carreteros con tecnología de lectura de placas, unidades de seguridad pública, protección civil y servicios médicos; información de incidentes reportados al 911, herramientas de analítica de video e inteligencia artificial y aplicativo Colibrí.