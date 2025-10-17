logo pulso
Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a "Ejército rifado"

Gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí destacan colaboración en medio de crisis por lluvias e inundaciones

Por El Universal

Octubre 17, 2025 01:05 p.m.
A
Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a Ejército rifado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la emergencia tras las lluvias e inundaciones, los gobernadores y la gobernadora de los cinco estados agradecieron el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Ejército "siempre rifándose".

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí hicieron un enlace para reportar avances.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, destacó que hay cero localidades incomunicadas. "Estimamos que terminemos en algunas horas ya de salir de la contingencia, Presidenta. Gracias a Dios y gracias a todo el apoyo que nos ha dado usted San Luis Potosí sale adelante", dijo.

Mauricio Kuri, gobernador panista de Querétaro, reiteró su agradecimiento a la titular del Ejecutivo federal. "Por supuesto el Ejército siempre rifándose, y muy muy agradecido con ustedes y con todos sus equipos", dijo.

"Se rifaron fuertísimo los de la CFE", expresó.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó los puentes aéreos, el restablecimiento de la energía eléctrica y la disminución de 77 a 13 comunidades incomunicadas.

Reportó 18 personas fallecidas y cinco no localizadas.

Julio Menchaca, de Hidalgo, indicó que de los 28 municipios que se consideraban con comunidades que no tenían posibilidad de comunicación, se redujeron a 20.

De 49 personas reportadas como no localizadas, "afortunadamente disminuyó a 29", reportó al reconocer que "se ha venido realizando un trabajo intenso".

Rocío Nahle, de Veracruz, reportó que hay tres cabeceras municipales incomunicadas y 37 comunidades incomunicadas todavía. Se dijo al pendiente de Pánuco, donde hay 33 centímetros de agua que ha salido del nivel del río.

"Conagua está monitoreando", dijo.

