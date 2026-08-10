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Uruapan, Mich.- La presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, rindió este domingo el segundo informe municipal, durante el cual recordó a su esposo, el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado en noviembre pasado.

Quiroz García expuso que Uruapan es más grande que su adversidad y su gente ha sabe levantarse y defender lo que ama.

Y dijo: "Quiero que quede muy claro: exigir justicia no significa venganza. Nuestra exigencia no nace del odio. Nace del amor de una familia de un hombre y que cada responsable responda ante la ley. Queremos conocer la verdad, vivir en paz; sin mirar atrás, pero nunca olvidando lo que le hicieron al pueblo de Uruapan. No podemos permitir que lo que le pase en otro lado", expresó.

Refirió que el Movimiento del Sombrero es un símbolo, pero que hoy es una causa que representa a Uruapan y a Michoacán. "Vive en Todo México, porque la han hecho suya y han decidido estar bajo el cobijo de ese sombrero".

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"Nosotros no gobernamos para las estadísticas. Gobernamos para el pueblo de Uruapan", subrayó, durante su discurso, en la plaza principal de Uruapan, donde fuera muerto a tiros el pasado 1 de noviembre, su compañero de vida.

"Carlos (Manzo) soñó con un Uruapan cercano a la gente y en el que la política recuperara ese sentido más elemental, que es el de servir y de no ser indiferente ante el dolor de su pueblo. Carlos (Manzo), vive en las causas que defendió, en la injusticia y la exigencia de seguridad", enfatizó.

Quiroz García, exigió justicia para que cada responsable del magnicidio de Carlos Manzo responda ante la ley, para evitar también que otras familias tengan que vivir, lo que le tocó padecer a la suya. Consideró, que el dolor puede cambiar la vida de las personas, pero, que no tiene por qué definir el destino.

"Podemos honrar la memoria, sin quedarnos detenidos en el pasado; podemos convertir todo lo que nos ha tocado que vivir, en una razón todavía más fuerte, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores", expresó, Grecia, en su mensaje.

Quiroz dijo en ese sentido, que es lo que hacen en Uruapan: convertir ese dolor en fuerza; la memoria, el compromiso y la esperanza, en trabajo.