UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes
Por primera vez, la UNAM habilita tres sedes fuera de Ciudad de México para facilitar el acceso.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que continúa el proceso de asignación de citas para las y los aspirantes que deberán presentar el Examen de Control Presencial.
Avances en la asignación de citas para examen
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) detalló que, entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas de este domingo 9 de agosto, un total de 43 mil 619 aspirantes, equivalente al 74.3% del total, ya obtuvo una cita con fecha, sede y horario para realizar la evaluación.
Nuevas sedes foráneas para facilitar el acceso
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Por primera vez, la UNAM determinó tres sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República.
En caso de dudas la UNAM pone a disposición de las y los aspirantes el siguiente correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.
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