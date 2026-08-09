UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que continúa el proceso de asignación de citas para las y los aspirantes que deberán presentar el Examen de Control Presencial.

Avances en la asignación de citas para examen

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) detalló que, entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas de este domingo 9 de agosto, un total de 43 mil 619 aspirantes, equivalente al 74.3% del total, ya obtuvo una cita con fecha, sede y horario para realizar la evaluación.

Nuevas sedes foráneas para facilitar el acceso

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Por primera vez, la UNAM determinó tres sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República.

En caso de dudas la UNAM pone a disposición de las y los aspirantes el siguiente correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.