Metallica y Bad Bunny integran banda sonora de Madden NFL 27

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Metallica, Ozzy Osbourne, Motörhead, Mötley Crüe y The Who serán parte de la banda sonora de "Madden NFL 27", el videojuego de futbol americano de EA Sports, que reunirá 80 canciones de distintas generaciones y géneros.

La selección incluye temas de heavy metal, hard rock, punk y rock alternativo, pero también incorpora artistas de otros estilos como Bad Bunny, Avicii y Fatboy Slim. Algunas de las canciones llevan años formando parte del ambiente de los estadios, mientras que otras pertenecen a bandas y proyectos más recientes.

Lamb of God, Trivium, Underoath, Helmet, Incubus y White Zombie también estarán presentes, junto con House of Protection y Return to Dust. Good Charlotte, Paramore, Lit, The Killers y YUNGBLUD completan parte de la representación del rock y sus distintas generaciones.

"Madden NFL 27" llegará el próximo 13 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

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Canciones emblemáticas y su relación con el deporte

Entre las canciones seleccionadas aparecen varios temas que tienen una relación particular con los eventos deportivos.

Ozzy Osbourne estará presente con la versión de 2002 de "Crazy Train", una canción que durante años ha sonado en estadios estadounidenses para animar al público.

Metallica aparecerá con "For Whom the Bell Tolls", mientras que Motörhead tendrá presencia con "Ace of Spades", uno de los temas emblemáticos de la banda encabezada por Lemmy Kilmister.

A ellos se suman Mötley Crüe con "Kickstart My Heart", The Who con "Won't Get Fooled Again", Styx con "Renegade" y White Zombie con "More Human Than Human". En el caso de "Renegade", la canción mantiene una relación especial con la NFL, pues durante años se ha utilizado en los partidos de los Pittsburgh Steelers para animar al público y a la defensiva en momentos clave.

La lista también incluye "Cochise", de Audioslave; "Plush", de Stone Temple Pilots; "Pardon Me", de Incubus; "Unsung", de Helmet, y "Beautiful Disaster", de 311.

Otra canción que tiene una estrecha relación con el deporte es "Seven Nation Army", de The White Stripes. El riff se convirtió en un cántico entre aficionados de distintos países y disciplinas deportivas, y ahora también formará parte de "Madden NFL 27".

Diversidad musical y artistas destacados

Steve Schnur, responsable mundial de música de Electronic Arts, destacó en un comunicado oficial que canciones de Metallica, Mötley Crüe, Motörhead y The Who pueden reconocerse desde sus primeras notas y están vinculadas con la experiencia de asistir a un partido.

Bad Bunny también formará parte de la banda sonora, después de que este año encabezara el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Para el videojuego fue elegida "Tití Me Preguntó", precisamente la canción con la que el cantante abrió su presentación en el Super Bowl en febrero pasado. El tema, incluido originalmente en el álbum "Un Verano Sin Ti", es uno de los éxitos que ayudaron a consolidar el alcance internacional de su música y, después de aquella actuación, volvió a colocarse entre las canciones más escuchadas a nivel global.

En el hip hop también aparecen Lil Wayne con "Green & Yellow", tema inspirado en los Green Bay Packers; DMX con "What's My Name?"; Wiz Khalifa con "Black and Yellow"; Nas y DJ Premier con "GiT Ready", y Warren G junto a Nate Dogg con "Regulate".

La electrónica tendrá presencia con Avicii y "Levels", Fatboy Slim con "Right Here, Right Now" y Zombie Nation con "Kernkraft 400".