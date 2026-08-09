Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 9 de agosto se dio a conocer que el fundador de Farmacias del Ahorro, Maximiliano Leonardo Asturias, falleció a los 96 años.

Condolencias y reacciones oficiales

La noticia se confirmó debido a mensajes de condolencias difundidos a través de redes sociales, entre ellos el de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas.

"Lamento profundamente su fallecimiento y deseo pronta resignación y fortaleza para superar este momento tan doloroso.", escribió Ramírez en su cuenta de X, acompañado de una imagen para dar el pésame a sus familiares y conocidos.

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Trayectoria y legado en la industria farmacéutica

De acuerdo con la Asociación Nacional de Ejecutivos de Ventas de la Industria Farmacéutica (Anefivac), Maximiliano Leonardo Asturias nació en 1930 en la ciudad de Guatemala.

Tras iniciar sus estudios de Medicina en la Universidad de San Carlos, los cuáles tuvo que abandonar debido a motivos económicos, migró a México en la década de los 50.

Cuando llegó a México su carrera en el sector farmacéutico comenzó al ingresar como representante médico en Laboratorios Pediatría y posteriormente en Farmacéutica Lakeside, donde llegó a ser gerente divisional.

En 1976 se estableció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde abrió la Farmacia Regia.

Para 1991 ya había iniciado con tres sucursales del proyecto de Farmacias del Ahorro.

Bajo este modelo, la empresa alcanzó, para 2011, más de mil sucursales y una plantilla de más de 14 mil empleados.

Su trayectoria estuvo marcada por el emprendimiento y una amplia experiencia en la industria farmacéutica en México.

Farmacias del Ahorro abrió sus puertas al público por primera vez el 14 de septiembre de 1991.

Desde entonces, la empresa señala que no ha cerrado sus puertas y que su crecimiento es resultado del trabajo y dedicación de los 19 mil 49 colaboradores que actualmente integran la llamada "Gran Familia del Ahorro".