Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El exfutbolista mexicano Jürgen Damm está dando sus primeros pasos como comentarista en Imagen TV, como parte del equipo de transmisiones para la Leagues Cup y este sábado, en el duelo entre FC Dallas y Chivas, cometió un grave error al no reconocer como mexicanos a los nacidos en el extranjero, motivo por el cual fue reventado en redes sociales.

Comentario polémico y reacciones en redes sociales

Al hablar de jugadores actuales del Guadalajara como Brian Gutiérrez, Richard Ledezma o Efraín Álvarez -futbolistas nacidos en Estados Unidos pero que son mexicanos gracias a sus raíces- Damm mencionó que "solamente son mexicanos los nacidos en México", algo que va en contra de la Constitución mexicana.

Su castigo no fue solamente estar equivocado en su comentario, sino que recibió una ola de insultos y críticas en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mayoría de los comentarios lo tachan de "xenófobo, racista e ignorante", aunque otros le critican su trabajo como analista. "De corazón, eres el peor analista/comentarista de futbol que me ha tocado escuchar en una transmisión", le escribió un usuario de X (antes Twitter).

Disculpas y nuevas polémicas

A raíz de todos los comentarios, el exatacante de equipos como Tigres, América y Atlético de San Luis, entre otros, pidió disculpas en sus redes.

"Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario durante la transmisión del partido Chivas vs Dallas de la Leagues Cup en el que afirmé que solamente son mexicanos los nacidos en México. Mi sueño post futbolista siempre ha sido convertirme en analista de la TV y hoy que tengo ésta gran oportunidad no quiero desaprovecharla por un error que cualquiera podría cometer. Prometo ser más prudente y estudiar a fondo nuestra constitución mexicana para no volver a cometer un error como éste", escribió en un comunicado.

Sin embargo, en la segunda parte de su comunicado escribió que Chivas, Cruz Azul y Pumas no tienen argumentos para ser considerados equipos grandes, motivo por el cual los comentarios de odio en su contra no pararon.

"Aunque todas mis demás afirmaciones sobre la NO grandeza de Chivas, Pumas y Cruz Azul son correctas dado que son instituciones con únicamente 3 títulos de Liga Mx en los últimos 27 años, los mismos que ganó el América o Tigres en 1 año y medio y esa es la única manera que se demuestra la grandeza, en lo deportivo, con títulos, no con popularidad o viviendo del pasado. Sé que la mayoría en los medios quiere quedar bien con ciertos equipos y no decir las cosas como son, pero yo quiero que mi sello sea hablar con la verdad, con datos y estadísticas que corroboren mis palabras y afirmaciones", aseguró.

Algunos usuarios le respondieron con burlas sobre el incidente que tuvo en diciembre de 2017 tras quemarse la cara por no poder encender de forma correcta unos fuegos artificiales.