Citlalli Hernández rechaza iniciativa de réplica en mañaneras

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, defendió las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el PAN anunció una iniciativa para regular su contenido con reglas de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas.

Rechazo de Citlalli Hernández a la iniciativa del PAN

A través de redes sociales, Hernández Mora expresó que "durante años hubo presidentes que no sacaban la cara ni abrían la boca más que para tratar de calmar escándalos o decir bobadas; no informaban nada porque no hacían mucho".

"Además de estar perdidos en su estrategia política, se ven patéticos queriendo censurar o montarse en un espacio de comunicación entre el gobierno y el pueblo como la mañanera", abundó.

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En ese sentido, afirmó que desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "todos los días se informa al pueblo sobre lo que se realiza día a día y se responde a la estrategia de calumnias, odio y mentiras que ustedes impulsan".

"Imaginen que son un partido hundido en señalamientos de corrupción. Que en cada elección les va peor y que el pueblo no les cree una sola palabra. Lo lógico sería construir un proyecto de nación serio, reconocer los errores y preguntarse por qué dejaron de representar a millones de mexicanos y mexicanas", dijo.

"Pero no. En Acción Nacional decidieron que su prioridad es impulsar una ley para aparecer en la Mañanera cuando les recuerden sus escándalos de corrupción; no la seguridad, los salarios, la salud o el desarrollo económico. Parece que hacerse la ´víctima´ es la forma de hacer política del PAN", agregó.

Propuesta del PAN para regular las conferencias mañaneras

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseveró que la conferencia de prensa mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum "debe dejar de ser un espacio de propaganda ideológica desde donde se persigue a los opositores del país y desde donde sin ningún reparo se calumnia a todo aquel que no apoya al régimen de Morena".

El dirigente panista sostuvo que "desde el púlpito presidencial se fabrican culpables a diestra y siniestra sin las pruebas suficientes, más que el comentario inquisidor de la presidenta de la República".

"Ya lo vimos con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es señalado desde la mañanera como culpable de un delito sin que aún termine un proceso en su contra y se desahoguen responsabilidades", asentó.

Aunado a ello, aseguró que "bajo el falso argumento de la protección de las audiencias", el gobierno morenista busca controlar los contenidos que difunden los medios de comunicación en radio y televisión: "Una censura disfrazada con la que se quieren poner fin a las libertades de la ciudadanía".

El líder del blanquiazul respaldó el anuncio realizado por las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, quienes impulsarán una iniciativa de ley para garantizar de forma estricta el derecho de réplica dentro de las conferencias de prensa mañaneras del Gobierno Federal.

"El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República", afirmó.

Romero Herrera señaló que, bajo el principio de equidad, si el gobierno federal exige derecho de réplica en los medios de comunicación privados, la oposición y los ciudadanos deben contar con la misma garantía en Palacio Nacional cuando se difunda información falsa o tendenciosa desde el micrófono presidencial.

"No hay un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo", denunció.

Sentenció que el poder público no puede seguir utilizando los recursos de los mexicanos para perseguir y descalificar a quienes piensan distinto. Con esta iniciativa, afirmó, el PAN busca democratizar el diálogo circular, terminar con el monopolio de la verdad oficial y obligar al Ejecutivo Federal a someterse a la contrastación de datos en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.