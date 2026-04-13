Gobierno federal reducirá gastos para sostener subsidio a diésel
Aseguró que no habrá recortes en programas sociales y destacó la revisión constante de ingresos y egresos hasta 2026
En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal, para mantener el subsidio a la gasolina y diésel, que es de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la semana.
"Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos", dijo.
Sin embargo, explicó que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a los programas sociales.
"Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026, por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. Porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de Educación, el apoyo a salud los programas de vivienda y la inversión", comentó.
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