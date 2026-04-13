Sheinbaum respalda postura del Papa y llama a la paz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la posición "muy cristiana" del Papa León XIV, ante un intercambio de declaraciones con el mandatario estadounidense Donald Trump, a quien respondió que no le tiene miedo.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó que no se puso un alto al fuego en Medio Oriente, pese a las conversaciones de Estados Unidos con Irán.

"La posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución; la política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y nosotros la seguimos al pie de la letra, que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de cualquier conflicto y esa siempre va a ser nuestra posición.

"El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa que ya ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos; a Israel, a todos. No intervenir, a garantizar la paz en el mundo.

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"Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa, no solamente una religión, sino un estado que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y eso siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz", refirió.