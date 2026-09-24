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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- El Gobierno de México informó este jueves que investiga la presunta filtración y venta en la red social Telegram de más de 12.9 millones de registros con datos personales, incluidos domicilios y datos bancarios, supuestamente vinculados con distintos centros de atención telefónica.

Gobierno mexicano investiga filtración masiva de datos personales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló en un comunicado que la investigación responde a un mensaje detectado en Telegram, publicado el 22 de septiembre, donde un usuario ofrecía "la venta de bases de datos supuestamente atribuibles a diferentes 'call centers'".

Según la autoridad, la publicación ponía a la venta más de 12.9 millones de registros, que incluirían nombre completo, correo, teléfono, fecha de nacimiento, domicilio, datos bancarios y clave de identificación fiscal (RFC), entre otros datos.

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Se examinan datos de 23 empresas para determinar responsabilidades

La Secretaría precisó que obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos distintas.

Al examinar la muestra, la dependencia identificó nombres comerciales de 23 empresas, entre bancos, tiendas y otras compañías.

Además, la autoridad puntualizó que ahora analizará los datos obtenidos e iniciará las investigaciones para determinar posibles responsabilidades respecto a las bases comprometidas.

No obstante, la institución aún no ha establecido quién filtró la información, de dónde habría salido ni si los más de 12,9 millones de registros ofrecidos son auténticos.

El caso se suma a otros episodios recientes en los que las autoridades mexicanas han abierto indagatorias por presuntas vulneraciones de datos personales difundidos en internet o redes sociales.

El 20 de septiembre, por ejemplo, el Gobierno mexicano informó que localizó en Telegram una publicación que ofrecía una base de datos de más de 15 millones de registros presuntamente vinculada con Aeroméxico, tras lo cual también anunció el inicio de una investigación de oficio.