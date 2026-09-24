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FGR investiga aseguramiento de 13 toneladas de cigarros falsos en CDMX

Elementos de la Marina y SSPC ejecutaron cateos en seis domicilios relacionados con la venta ilegal de tabaco en la Ciudad de México.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 09:17 p.m.
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FGR investiga aseguramiento de 13 toneladas de cigarros falsos en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra una carpeta de investigación, tras el aseguramiento de 13 toneladas de cigarros apócrifos en dos alcaldías de la Ciudad de México, por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Acciones de la autoridad

      Indicó que la investigación deriva luego de que en días pasados personal de la Marina y de la SSPC ejecutaron una orden de cateo en seis domicilios relacionados con la venta y distribución ilegal de productos de tabaco, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la cual estuvo bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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      La institución ministerial señaló que con motivo de una denuncia anónima por la probable venta y distribución ilegal de productos de tabaco, fue posible llevar a cabo la diligencia que resultó en el aseguramiento de envoltorios que contenían marihuana, bolsas con metanfetamina; cartuchos para arma de fuego, así como alrededor de 650 mil cajetillas de cigarros presuntamente apócrifas, equivalentes a cerca de 13 toneladas.

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