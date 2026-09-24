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Ambulancia del IMSS choca contra varios vehículos y atropella a joven

El choque involucró a nueve vehículos y un joven fue atropellado en Azcapotzalco.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 09:26 p.m.
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Ambulancia del IMSS choca contra varios vehículos y atropella a joven
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- El conductor de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco, por lo que fue detenido.

      Accidente en Azcapotzalco: detalles confirmados

      El accidente ocurrió en inmediaciones de las colonias Tlatilco y Nueva Santa María. De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia habría chocado inicialmente contra varios automóviles y posteriormente arrolló a un joven.

      En total, nueve vehículos estuvieron involucrados en los hechos, entre ellos cuatro automóviles que fueron impactados durante el trayecto de la ambulancia.

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      Acciones de la autoridad

      Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y detuvieron al operador de la ambulancia, identificado como Alberto.

      De manera preliminar, se señaló que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Esta condición deberá ser determinada mediante las pruebas correspondientes.

      La ambulancia del IMSS fue asegurada, mientras que las autoridades realizaron las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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