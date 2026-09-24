César Montes causa baja en Selección Mexicana por lesión

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana anunció la baja de César Montes para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, donde Rafael Márquez debutará como director técnico del combinado nacional.

César Montes causa baja por lesión muscular

El "Cachorro" Montes llegó a la concentración con una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que el Tricolor priorizó su recuperación física.

Sustitución y debut de Rafael Márquez

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El futbolista del Lokomotiv de Moscú será sustituido por Dagoberto Espinoza de las "Águilas" del América, quien vivirá su primera convocatoria con la Selección Mexicana.

"Después de evaluar y darle seguimiento en estos días, se determinó que regresará a su club para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación, por lo que no realizó el viaje a Estados Unidos", informó el Tricolor en un comunicado.