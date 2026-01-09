Godoy anuncia plan integral de fortalecimiento de la Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una reforma muy importante, al sustituir a Alejandro Gertz Manero.

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se evaluaría la participación en las conferencias matutinas, como lo hacía Gertz Manero.

"Están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla, es parte del programa que tiene que presentar al Senado (...). La fiscal general tiene que presentar un programa integral de su mandato. Ella, uno de los temas, además del fortalecimiento de toda la Fiscalía, quiere fortalecer lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados, con un programa integral", expuso.

"Ha manifestado (Godoy) que prefiere dar una conferencia de prensa a los medios, a la ciudadanía, para que se conozca el plan integra de mejora de la Fiscalía y a partir de ahí, pues ya podría participar en las conferencias", añadió.

