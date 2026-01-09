logo pulso
Dan prórroga para investigaciones por acoso a Sheinbaum

Por El Universal

Enero 09, 2026 09:37 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / Archivo

Claudia Sheinbaum / Archivo

Un juez de control otorgó una prórroga para el cierre de las investigaciones complementarias por el caso de abuso sexual del que está acusado Uriel Rivera, el hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, el pasado 4 de noviembre.
Y es que, tras la vinculación a proceso del hombre de 33 años, se fijaron dos meses para el cierre de las indagaciones, lapso que vencía este jueves.
Será hasta el próximo martes 13 de enero que se retome la audiencia, informaron fuentes ministeriales.
Rivera fue vinculado a proceso el 7 de noviembre por el delito de abuso sexual en contra de una mujer que caminaba por calles del Centro Histórico, hecho registrado horas después de haber acosado a la presidenta Sheinbaum.
Un día después, el 8 de noviembre, se le procesó por el mismo delito en agravio de la jefa del Ejecutivo federal.
Al acusado le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que permanece privado de la libertad en el Reclusorio Varonil Norte, desde el 6 de noviembre pasado.

