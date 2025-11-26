logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

Elena Luna pidió respeto a la lengua, la fe y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Por Pulso Online

Noviembre 26, 2025 01:22 p.m.
A
Joven tzeltal

Joven tzeltal

En la Cámara de Diputados, Elena Luna Girón, joven hablante de tzeltal originaria de Tenejapa, Chiapas, afirmó que hablar su lengua "no es mirar al pasado, sino caminar con dignidad hacia el futuro". Ante el pleno, sostuvo que defender la lengua, la fe y la tierra es defender "el corazón del pueblo".

Durante su participación en el programa Las lenguas toman la tribuna, señaló que quien respeta su lengua "jamás pierde el camino", mientras que quien discrimina a los pueblos originarios "no conoce su historia". Subrayó que hablar una lengua indígena "no es solo pronunciar palabras distintas; es hablar desde el alma de un pueblo".

Explicó que su idioma nace "desde el vientre de la madre, desde ese primer sonido que escuchamos antes de nacer, el ritmo del corazón que nos acompaña toda la vida". Añadió que las lenguas indígenas permiten comunicarse no solo entre personas, sino con la naturaleza: "Es decirle al río que lo cuidamos, al viento que lo escuchamos, al maíz que lo honramos".

Luna Girón aclaró que su espiritualidad no es superstición ni brujería, sino una conexión profunda entre lo divino, la naturaleza y la memoria ancestral. "En cada nota de nuestra música y en cada palabra de nuestros rezos vive una conversación sagrada con la vida y con el universo", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pidió reconocer el respeto a la fe, a los usos y costumbres y a la cosmovisión indígena, porque en esa diversidad "está la grandeza de México". Agradeció al Congreso por permitirle hablar en su lengua materna y destacó la importancia de abrir estos espacios para las juventudes indígenas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que Elena Luna cursa Ciencias Políticas y Administración Pública, combina sus estudios con actividades tradicionales como siembra, ganadería y artesanías, y forma parte de una generación comprometida con la preservación cultural y el desarrollo de sus comunidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas
Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

SLP

Pulso Online

Elena Luna pidió respeto a la lengua, la fe y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas
Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas

Conagua defiende paquete de reformas a la Ley de Aguas

SLP

El Universal

Acusaciones contra Rocha, independientes a Fátima Bosch: Sheinbaum
Acusaciones contra Rocha, independientes a Fátima Bosch: Sheinbaum

Acusaciones contra Rocha, independientes a Fátima Bosch: Sheinbaum

SLP

El Universal

Marcha del 25N deja más de 60 millones en pérdidas
Marcha del 25N deja más de 60 millones en pérdidas

Marcha del 25N deja más de 60 millones en pérdidas

SLP

El Universal

Comercios del Centro Histórico reportaron cierres, afectaciones a 4,478 establecimientos y un gasto adicional por blindar fachadas