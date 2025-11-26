Hablante tzeltal toma la tribuna y pide respeto a las lenguas indígenas

En la Cámara de Diputados, Elena Luna Girón, joven hablante de tzeltal originaria de Tenejapa, Chiapas, afirmó que hablar su lengua "no es mirar al pasado, sino caminar con dignidad hacia el futuro". Ante el pleno, sostuvo que defender la lengua, la fe y la tierra es defender "el corazón del pueblo".

Durante su participación en el programa Las lenguas toman la tribuna, señaló que quien respeta su lengua "jamás pierde el camino", mientras que quien discrimina a los pueblos originarios "no conoce su historia". Subrayó que hablar una lengua indígena "no es solo pronunciar palabras distintas; es hablar desde el alma de un pueblo".

Explicó que su idioma nace "desde el vientre de la madre, desde ese primer sonido que escuchamos antes de nacer, el ritmo del corazón que nos acompaña toda la vida". Añadió que las lenguas indígenas permiten comunicarse no solo entre personas, sino con la naturaleza: "Es decirle al río que lo cuidamos, al viento que lo escuchamos, al maíz que lo honramos".

Luna Girón aclaró que su espiritualidad no es superstición ni brujería, sino una conexión profunda entre lo divino, la naturaleza y la memoria ancestral. "En cada nota de nuestra música y en cada palabra de nuestros rezos vive una conversación sagrada con la vida y con el universo", dijo.

Pidió reconocer el respeto a la fe, a los usos y costumbres y a la cosmovisión indígena, porque en esa diversidad "está la grandeza de México". Agradeció al Congreso por permitirle hablar en su lengua materna y destacó la importancia de abrir estos espacios para las juventudes indígenas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que Elena Luna cursa Ciencias Políticas y Administración Pública, combina sus estudios con actividades tradicionales como siembra, ganadería y artesanías, y forma parte de una generación comprometida con la preservación cultural y el desarrollo de sus comunidades.