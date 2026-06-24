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Habrá ley seca en el CH por juego de México

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Habrá ley seca en el CH por juego de México
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el partido entre México y República Checa el miércoles en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció ley seca en todo el perímetro "A" del Centro Histórico, así como en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

      Esta medida, que es nueva durante el Mundial, ya que en los dos partidos anteriores de la Selección no se aplicó, se implementa con el objetivo de garantizar que "siga habiendo saldo blanco" en la Ciudad, como ocurrió las dos semanas anteriores, dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto.

      "La diferencia entre la celebración del primer partido y del segundo partido de la Selección fue prácticamente el doble de gente. Entonces, nos estamos preparando y queremos reducir los riesgos. Por eso se está planteando que no se venda alcohol a los alrededores para llevar", explicó.

      En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario aseguró que se está capacitando a todo el personal que formará parte del operativo que se pondrá en marcha durante el partido, sin que esta medida implique que la Ciudad tiene un "gobierno punitivo".

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