Hacienda denuncia descuido a desprotegidos por gobiernos neoliberales

Hacienda destaca la importancia de políticas públicas que no descuiden a los más vulnerables.

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:40 p.m.
A
Hacienda denuncia descuido a desprotegidos por gobiernos neoliberales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó que los avances obtenidos hasta ahora en materia económica y social fueron posibles porque han logrado romper paradigmas neoliberales.

"Hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera, demostrando que el desarrollo social es armonioso con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo el paradigma de gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables justificándose en la prudencia fiscal a veces inexistente", manifestó.

Durante su primera comparecencia ante el Pleno del Senado de la República como titular de la SHCP con motivo de la glosa del Informe de Gobierno, destacó los datos más relevantes como la reducción de la pobreza que desató tímidos aplausos de la bancada de Morena.

En su discurso inicial enfatizó que, a diferencia de otras administraciones, las políticas públicas de la Cuarta Transformación las políticas aplicadas en este primer año se reflejan en unas finanzas públicas sanas, empleo digno, menor desigualdad y un crecimiento resiliente.

Amador Zamora aseguró que se han cumplido las metas en materia de desarrollo social en armonía con finanzas públicas sanas y responsables.

Como muestra mencionó el tránsito sólido hacia una convergencia fiscal en 2025, para cuyo cierre estiman alcanzar un superávit primario cercano a 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

También reducir el déficit presupuestario desde 5.7% observado en 2024 a 4.3% en 2025. Es decir, explicó, una reducción de 1.4 puntos porcentuales del PIB.

De esa forma la SHCP espera que la deuda pública para 2025 cierre en 52.3% respecto al tamaño de la economía, un nivel compatible con un balance público, ponderó el funcionario.

Además, enfatizó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una cercanía con la población con una remuneración justa o una pensión digna.

Edgar Amador puso de relieve que en este primer año de gobierno se invirtieron más de 850 mil millones de pesos para financiar obras estratégicas que permitirán elevar el nivel de vida de los mexicanos porque fortalecerán la conectividad de personas y bienes a lo largo y ancho de México.

