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Hallan muerto a joven perdido en un acueducto

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Hallan muerto a joven perdido en un acueducto
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Después de 25 horas de búsqueda, Christian Arturo Cárdenas, un trabajador de 20 años desaparecido en el accidente registrado en el Acueducto Guadalupe Victoria, fue hallado por su padre, quien se introdujo en una tubería donde encontró y rescató el cuerpo sin vida de su hijo.

      Ayer, el gobernador Américo Villarreal Anaya acudió al lugar del accidente, que se ubica a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Villa de Casas. Ahí, supervisó las acciones de búsqueda por parte de los cuerpos de emergencia, acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

      También estuvieron presentes el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga; el coordinador general de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González, y el director general de la Conagua del estado, Jaime Cano Pérez.

      El coordinador estatal de Protección Civil explicó: "fue un accidente. Lo que nos indican, es que estaban trabajando en la segunda línea", y agregó que por la presión del agua pudiera ser que se produjo la ruptura en la primera línea del acueducto y esto habría provocado una descarga de unos mil litros de agua por segundo.

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