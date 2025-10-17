logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Hallan restos humanos en campo de beisbol en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado investiga el macabro suceso en Concordia

Por El Universal

Octubre 17, 2025 12:44 p.m.
Hallan restos humanos en campo de beisbol en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- En un campo deportivo de beisbol de la sindicatura de Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Concordia, se localizó un enorme cazo con restos humanos, al parecer de dos personas, por lo que el lugar en forma inicial fue resguardado por elementos del Ejército y la Marina.

Los elementos de la Policía Municipal de Concordia fueron alertados que a un lado del campo deportivo, se encontraba un gran recipiente, de donde salían fuertes olores a sangre, por lo que al presentarse en el lugar, en compañía de las fuerzas federales certificaron que se encontraban restos de cuerpos mutilados.

Una de las primeras versiones que se divulgó fue en el sentido del hallazgo de cabezas humanas en ese sitio, lo cual no ha sido confirmado, ya que los restos humanos fueron levantados por elementos de la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos.

En diciembre del año pasado, en esta misma sindicatura fueron localizados los cuerpos de cuatro personas del sexo masculino, tres de las víctimas fueron identificados, con los nombres, Carlos "N", Mauricio "N" y Ricardo "N", vecinos de esta misma comunidad.

SLP

El Universal

La Fiscalía General del Estado investiga el macabro suceso en Concordia

