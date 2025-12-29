Videos revelan pánico tras descarrilamiento en Oaxaca

logo pulso
Nacional

Pasajeros del Tren Interoceánico aparecen llorando y pidiendo ayuda; el saldo es de 13 muertos y 98 heridos

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 09:10 a.m.
A través de las redes sociales se han difundido imágenes y videos de las personas que viajaban en el Tren Interoceánico en el momento posterior al descarrilamiento en la localidad de Nizanda en Oaxaca, donde hasta el momento hay 13 muertos.

En un video de apenas 14 segundos se puede ver a los pasajeros desconcertados, llorando, con miedo y pidiendo ayuda. En el video se puede ver que hay menores de edad y hay personas en el suelo o en posiciones fuera de sus asientos. En los últimos segundos del video se puede escuchar a una persona explicándoles que ayudarán a los pasajeros a evacuar el carro.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los pasajeros que se muestra en el video resultó con alguna lesión.

El Tren Interoceánico une al Océano Pacífico con el Golfo de México, que tiene como origen destino Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. La mañana del 28 de diciembre, un tren del Corredor Interoceánico descarriló en Nizanda, Oaxaca, provocando la muerte de 13 personas y 98 heridos; algunas personas lesionadas de gravedad fueron trasladadas a hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.

SLP

El Universal

Pasajeros del Tren Interoceánico aparecen llorando y pidiendo ayuda; el saldo es de 13 muertos y 98 heridos

