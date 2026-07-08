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Hallan una tonelada de cocaína en buque

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Hallan una tonelada de cocaína en buque
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, localizaron y aseguraron a bordo de un buque mercante 20 bultos que contenían más de una tonelada de cocaína.

      Los navales realizaron labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, e identificaron la droga.

      Los bultos con cocaína fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

      Con esta acción de la Marina, se evitó que más de 2 millones de dosis, con un valor mayor a los 250 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.

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