Hallan una tonelada de cocaína en buque
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Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, localizaron y aseguraron a bordo de un buque mercante 20 bultos que contenían más de una tonelada de cocaína.
Los navales realizaron labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, e identificaron la droga.
Los bultos con cocaína fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
Con esta acción de la Marina, se evitó que más de 2 millones de dosis, con un valor mayor a los 250 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.
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