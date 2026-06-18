Hasta $25 mil, para transmitir el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Los restaurantes, cantinas o bares de la Ciudad de México no pueden sólo prender la televisión y poner un partido del Mundial de Futbol, deben pagar los derechos correspondientes, que llegan hasta los 25 mil pesos.

La transmisión de eventos deportivos se ha cobrado desde hace varios años, pero lo que desconcertó al sector fue que los partidos de señal abierta tampoco se pueden ver en los negocios sin cubrir los gastos por derechos de exclusividad, indicó Mireya Ruiz, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El Universal consultó los precios de transmisión y paquetes para restaurantes con Sky, una de las empresas que posee la licencia mundialista. El plan más básico para un comercio de cinco mesas tiene un costo de 5 mil pesos. Si tiene más de 10 mesas sube a 15 mil, pero si son más de 20 mesas llega a los 25 mil pesos.

Es un pago único que no se puede diferir y abarca todos los partidos del Mundial, pero también se le suma una renta mensual mínima de 489 pesos como suscripción al servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos hemos limitado a recomendar que si tienes interés en pasar el Mundial [en tu negocio], hay que pagar los debidos derechos", explicó Ruiz.

Para Carlos Villalobos, empresario de la Zona Rosa, ha sido una buena inversión para sus restaurantes pagar dicha licencia, ya que durante la última semana se han duplicado sus ventas.

En contraste, Arturo Burgos comentó que no sería una buena inversión pagar los derechos de transmisión para su negocio de chilaquiles y comida corrida en Tlatelolco. "El día de la inauguración [del Mundial] vendimos menos que un día habitual, estuvimos trabajando a 50%".