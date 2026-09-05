HG pagó 107 mdp para surtir su comedor

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Ciudad de México.- El Hospital General de México contrató a cuatro empresas por 107 millones 974 mil pesos para la adquisición de abarrotes, huevo, aves, carnes, embutidos, lácteos, pan, verdura, fruta y pescado para su comedor central durante 2026.

Se trata de Logística Alimentaria Maxfran, Distribuidora de Alimentos Dip@ms@ México, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques y Pan Rol.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dijo que todo apunta a que la fuente de contagio fue el huevo que consumieron los médicos residentes "dentro de uno de los dos comedores".

"Hoy se sospecha, aunque tenemos que esperar a las pruebas que se han tomado en estos días, de los huevos del hospital, si esa fue la fuente de contagio, pero es la presunción que tenemos ahorita derivado del estudio del caso".

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Los contratos refieren que los víveres comprados son destinados a las dietas de los pacientes y para el personal que trabaja en esa unidad.

El brote de gastroenteritis infecciosa registrado en el Hospital General de México "Doctor Eduardo Liceaga" afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad, y 41 de ellos permanecían hospitalizados el jueves.

En una tarjeta informativa, el hospital informó que el brote está "asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional".

En la convocatoria por la que contrató a las cuatro empresas proveedoras para el comedor central, por 107 millones 974 mil pesos, se establece que deben contar con un seguro de responsabilidad civil por un millón de pesos para indemnizar por diversas posibles afectaciones, y entre éstas, afectación física al personal del hospital.