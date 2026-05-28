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Homicidios dolosos disminuyen 49%

Por EFE

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Homicidios dolosos disminuyen 49%
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      Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles que el Gobierno mexicano ha logrado una reducción "sin precedente" en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al reportar una disminución preliminar del 49 % entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

      Durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal, el funcionario afirmó que "el promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país".

      "De septiembre del 2024 a mayo del 2026 se registra una disminución preliminar del 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso", dijo el titular de la SSPC.

      Asimismo, Omar García Harfuch afirmó que desde el inicio de la administración "se han detenido cerca de 54.300 personas por delitos de alto impacto", lo que implica que "haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población".

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      Añadió que el Gobierno ha decomisado más de 400 toneladas de droga, destruido cerca de 2.400 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y asegurado casi 30.000 armas de fuego, de las cuales, dijo, el 78 % proviene de Estados Unidos.

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