Huatulco no cumple expectativas turísticas en Semana Santa
Retrasos en obras carreteras y falta de vuelos directos inhiben llegada de turistas.
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SANTA MARÍA HUATULCO, Oax., abril 3 (EL UNIVERSAL).- La afluencia turística en
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Santa María Huatulco no cumplirá con las expectativas que se tenían previstas para esta temporada vacacional de Semana Santa, señala el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco, Pavel Copka Flores.
Aunque se espera que se logre un 85% de ocupación hotelera, los empresarios esperaban un cinco u ocho por ciento más, por encima de lo que han registrado en años anteriores.
"Sí nos causó un poco de preocupación, el que no hubiéramos alcanzado quizás los números que hubiéramos deseado, pero bueno, tampoco ha sido como otros destinos que se han caído un poco más y bueno, estamos con esa buena actitud", aseguró el líder de este sector empresarial en este destino turístico de Oaxaca.
Sobre todo, dijo, porque el 90% de la economía de Santa María Huatulco depende directamente del turismo; pese a la caída de la actividad en esta temporada, sostuvo que se espera una buena derrama económica para el primer fin de semana.
Según estimaciones del gobierno del estado, durante la temporada de Semana Santa y Pascua, se prevé una derrama económica aproximada de mil 117 millones de pesos en los destinos de Oaxaca ciudad, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, así como una ocupación hotelera promedio de 70% y la llegada de más de 242 mil turistas.
Para la ciudad de Oaxaca se estima una ocupación hotelera de 66 por ciento, con el arribo de más de 105 mil visitantes y 406 millones de pesos en derrama económica. En Bahías de Huatulco pronostico una ocupación en los hoteles de 80%, con la llegada de 63 mil turistas y una derrama de 550 millones de pesos. Y en Puerto Escondido se prevé una ocupación de 62%, con la presencia de 74 mil visitantes y una derrama estimada de 161 millones de pesos.
El regidor de Turismo del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Gerardo Copca Téllez, señaló que esperan que la ocupación hotelera pueda rebasar el 80%, con la gran mayoría de visitantes nacionales, y destacó la seguridad como uno de los principales factores de atracción de turistas.
"Nosotros nos preparamos con antelación y tenemos la participación de todos sectores castrenses como la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, que vienen a fortalecer la seguridad en nuestro destino... El porcentaje de nacionales, está entre el 80 y 85% y el 15% es de personas extranjeras principalmente canadienses", apuntó.
Pavel Cokpa, por su parte, aseguró que la derrama económica será fuerte el fin de semana para los prestadores de servicios turísticos como restaurantes, paseos y otro tipo de misceláneos.
Causas de la caída en el turismo
Las causas de esta caída, detalló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco, son locales y están relacionadas con las obras de infraestructura en carretera y vuelos que no se han podido recuperar; también lo atribuyó a decisiones del gobierno federal en materia de política pública, y a las condiciones internacionales que han resultado de la guerra en el Oriente Medio que ha disparado los costo de los combustibles.
En materia de infraestructura, mencionó que la carretera de cuota presenta algunos derrumbes y "detalles" en su construcción; el tramo federal Pochutla - Huatulco continúa en reparación, y que la carretera Barranca Larga - Ventanilla, que también mantiene tramos afectados por derrumbes o deslaves, ha provocado que los turistas opten por quedarse a vacacionar en Puerto Escondido por su mayor cercanía con la capital del estado. Estos "detalles", dijo, inhiben la llegada de turistas.
Las obras carreteras a cargo del gobierno federal —principalmente en la Pochutla - Huatulco—, dijo Gerardo Copca, se debieron entregar en diciembre de 2025; pero los deslaves que se registraron provocaron el retraso en su entrega.
A esto se suma que no han logrado recuperar algunos vuelos con las diferentes aerolíneas, que conectaban a este destino turístico con algunas de las principales ciudades del país.
En el caso de las frecuencias de vuelos provenientes de Guadalajara, abundó, se truncaron porque las aerolíneas están destinando la mayoría de sus recursos económicos para el Mundial de Fútbol 2026, y donde la capital de Jalisco será una de las sedes mundialistas.
Desaparición de Fonatur frenó el crecimiento de Huatulco
Las decisiones o cambios en las políticas públicas del gobierno federal también frenaron el crecimiento de Santa María Huatulco; y ha causado problemas en el mantenimiento de la infraestructura básica en el municipio, como la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Una carga que ha tenido que asumir el gobierno municipal.
"Nosotros nos enorgullecíamos en tener un lugar donde se trataban las aguas negras en las plantas de tratamiento y no había contaminación. El agua que se ha derramado en en las playas no es agua negra. Son aguas tratadas por las plantas de tratamiento. Desgraciadamente, esas plantas de tratamiento no están al 100%. Entonces, digamos que son aguas residuales de la planta de tratamiento que generan olores que no son agradables", dijo el Regidor de Turismo.
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, la decisión del gobierno federal de desaparecer Fonatur como desarrolladora en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, provocó una afectación grande en Huatulco porque se encargaba del mantenimiento de los bulevares, del servicio de agua potable, de la limpieza y del tratamiento de aguas negras. Ahora, está a cargo del gobierno de Oaxaca, que sigue "en su curva de aprendizaje".
Otra de las decisiones del gobierno federal que impactaron fue decretar diversas áreas, que estaban destinadas para desarrollos inmobiliarios y para otros servicios, como áreas naturales protegidas. Esto causó que se frenaran o truncaran muchas inversiones.
La apuesta por la sustentabilidad
Uno de los principales atractivos turísticos y elementos diferenciadores de Huatulco, sostuvo Pavel Copka, son las múltiples certificaciones obtenidas por el cuidado del medio ambiente y el respeto por la naturaleza, lo cual fue concebido de esta manera por Fonatur y la sociedad civil.
Por eso, puntualizó, la apuesta de quienes se dedican al turismo en este destino es continuar con el enfoque de sustentabilidad y preservar la reserva de la biosfera y el sitio Ramsar.
"Estamos buscando un turismo de experiencia, un turismo que no venga a destruir, sino que venga a disfrutar y a abonar incluso, al cuidado del medio ambiente, a reconocerlo. Entonces, el trabajo que queremos lograr es encaminado hacia allá".
Pero sentenció que no será fácil y aún hay retos en la ocupación hotelera porque no fue lo que esperaban y vislumbran que el resto del año no será diferente. Con motivo del Mundial de Fútbol, adelantó, están diseñando una estrategia con la cual atraer a los visitantes que vendrán al país por la competencia, vean a Oaxaca y a Huatulco como una opción de turismo mientras estén en el país.
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