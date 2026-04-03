Huatulco no cumple expectativas turísticas en Semana Santa

SANTA MARÍA HUATULCO

, Oax., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Laen

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no cumplirá con las expectativas que se tenían previstas para esta temporada vacacional de Semana Santa, señala el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco,Aunque se espera que se logre un 85% de, los empresarios esperaban unmás, por encima de lo que han registrado en"Sí nos causó un poco de, el que no hubiéramos alcanzado quizás los números que hubiéramos deseado, pero bueno, tampoco ha sido comoque se han caído un poco más y bueno, estamos con esa", aseguró el líder de este sector empresarial en este destino turístico de Oaxaca.Sobre todo, dijo, porque el 90% de la economía dedepende directamente del turismo; pese a lade la actividad en esta temporada, sostuvo que se espera una buenapara el primerSegún estimaciones del gobierno del estado, durante la temporada de Semana Santa y Pascua, se prevé unaaproximada deen los destinos de, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, así como unapromedio de 70% y la llegada de más dePara la ciudad de Oaxaca se estima unade 66 por ciento, con el arribo de más deen. En Bahías de Huatulco pronostico una ocupación en los hoteles de 80%, con la llegada dey una derrama de. Y en Puerto Escondido se prevé una ocupación de 62%, con la presencia dey una derrama estimada deEl regidor de Turismo del Ayuntamiento de, señaló que esperan que lapueda rebasar el 80%, con la gran mayoría de visitantes nacionales, y destacó lacomo uno de los principales factores de atracción de turistas."Nosotros nos preparamos con antelación y tenemos la participación de todos sectores castrenses como la, el, la, la Policía Estatal, que vienen a fortalecer laen nuestro destino... El porcentaje de nacionales, está entre el 80 y 85% y el 15% es de personas extranjeras principalmente", apuntó.Pavel Cokpa, por su parte, aseguró que laserá fuerte elpara losturísticos como restaurantes, paseos y otro tipo de misceláneos.Causas de laen el turismoLas causas de esta, detalló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco, son locales y están relacionadas con lasen carretera yque no se han podido recuperar; también lo atribuyó a decisiones delen materia de política pública, y a las condiciones internacionales que han resultado de la guerra en el Oriente Medio que ha disparado los costo de los combustibles.En materia de infraestructura, mencionó que lapresenta algunosy "detalles" en su construcción; el tramo federalcontinúa en reparación, y que la carretera Barranca Larga - Ventanilla, que también mantiene tramos afectados poro deslaves, ha provocado que los turistas opten por quedarse a vacacionar en Puerto Escondido por su mayor cercanía con la capital del estado. Estos "detalles", dijo, inhiben la llegada de turistas.Lasa cargo del—principalmente en la—, dijo Gerardo Copca, se debieron entregar en diciembre de 2025; pero los deslaves que se registraron provocaron elen su entrega.A esto se suma que no han logrado recuperar algunoscon las diferentes, que conectaban a este destino turístico con algunas de las principales ciudades del país.En el caso de las frecuencias deprovenientes de Guadalajara, abundó, se truncaron porque lasestán destinando la mayoría de sus recursos económicos para el, y donde la capital de Jalisco será una de las sedes mundialistas.Desaparición defrenó elde HuatulcoLas decisiones o cambios en las políticas públicas deltambién frenaron elde; y ha causado problemas en el mantenimiento de la infraestructura básica en el municipio, como la operación de lasde. Una carga que ha tenido que asumir el"Nosotros nos enorgullecíamos en tener un lugar donde se trataban lasen lasy no había contaminación. El agua que se ha derramado en en las playas no es agua negra. Son aguas tratadas por las. Desgraciadamente, esasno están al 100%. Entonces, digamos que sonde la planta de tratamiento que generanque no son agradables", dijo el Regidor de Turismo.De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, la decisión delde desaparecercomo desarrolladora en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, provocó una afectación grande en Huatulco porque se encargaba del mantenimiento de los bulevares, del servicio de agua potable, de la limpieza y del tratamiento de. Ahora, está a cargo del, que sigue "en su curva de aprendizaje".Otra de las decisiones delque impactaron fue decretar diversas áreas, que estaban destinadas paray para otros servicios, como. Esto causó que se frenaran o truncaran muchasLa apuesta por laUno de los principales atractivos turísticos y elementos diferenciadores de Huatulco, sostuvo Pavel Copka, son las múltiplesobtenidas por el cuidado dely el respeto por la naturaleza, lo cual fue concebido de esta manera pory la sociedad civil.Por eso, puntualizó, la apuesta de quienes se dedican al turismo en este destino es continuar con el enfoque delay el"Estamos buscando un, un turismo que no venga a destruir, sino que venga a disfrutar y a abonar incluso, al cuidado del, a reconocerlo. Entonces, el trabajo que queremos lograr es encaminado hacia allá".Pero sentenció que no será fácil y aún hayen laporque no fue lo que esperaban y vislumbran que el resto del año no será diferente. Con motivo del Mundial de Fútbol, adelantó, están diseñando una estrategia con la cual atraer a los visitantes que vendrán al país por la competencia, vean a Oaxaca y a Huatulco como una opción de turismo mientras estén en el país.