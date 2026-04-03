Ceci da último adiós a su hijo

Ciudad de México.- Luego de siete años de búsqueda, Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se despidió este día de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, cuyos restos fueron localizados el pasado 24 de marzo en un rancho al norte del ejido Salvador Alvarado, en la Costa de Hermosillo, Sonora.

En el Panteón Municipal de la capital del estado, la activista expresó que logró cumplir la promesa que la sostuvo durante años: encontrar a su hijo y darle sepultura digna.

“Aquí ante la tumba de mi hijo, que fue mi objetivo por siete años, puedo decir que cumplí”, expresó ante integrantes de colectivos y familiares de desaparecidos.

Durante la despedida, Flores Armenta agradeció el acompañamiento de madres buscadoras de Sonora, Jalisco y otras entidades, así como de organizaciones y periodistas que han dado visibilidad a la problemática de desapariciones en el país.

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Pese al hallazgo, advirtió que la búsqueda no termina.

“Aquí no se acaba la lucha. Hay miles de desaparecidos y yo tengo otro hijo que buscar: Mi Alex”, señaló Cecilia.

La fundadora del colectivo subrayó que continuará participando en labores de búsqueda, al tiempo que hizo un llamado a otras familias a no desistir y a exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese sentido, reconoció que el hallazgo de los restos de su hijo fue realizado por la Fiscalía de Sonora, mientras que ella participó en las diligencias de exhumación e identificación.

“Ellos hicieron el hallazgo, como es su deber. Yo participé en el proceso y hoy puedo tener a mi hijo conmigo”, aclaró.

Flores Armenta también denunció las condiciones de riesgo en las que operan las madres buscadoras, quienes dijo, enfrentan amenazas, intimidaciones y la falta de respuesta institucional.

Finalmente, la madre buscadora reiteró que su lucha continuará en nombre de quienes permanecen desaparecidos.

Pronto partirá al estado de Sinaloa con el propósito de encontrar a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido en 2015 en Los Mochis.

“Los buscamos porque los amamos”, afirmó Ceci Flores.