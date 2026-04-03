Artículo 19 condena crimen de activista en Guanajuato

Ciudad de México.- La organización Artículo 19 expresó este jueves su “profunda indignación” por el asesinato de Cecilia García Ramblas, una joven mujer integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien fue hallada sin vida en Salamanca, Guanajuato.

“Artículo 19 expresa profunda indignación y condena el asesinato de Cecilia García Ramblas, buscadora de personas desaparecidas en Salamanca, Guanajuato”, señaló la organización en un pronunciamiento en redes sociales.

La organización se refirió así al crimen, reportado el lunes por medios locales, de la joven, quien fue localizada sin vida el pasado 19 de marzo en un camino de terracería cercano a la comunidad Puerto de Valle, en Guanajuato, tras haber sido privada de la libertad cinco días antes.

Sin embargo, su muerte fue confirmada oficialmente hasta el 31 de marzo por la Fiscalía estatal, un retraso que organizaciones y familiares consideran indicio de negligencia institucional.

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“Este retraso refleja la negligencia institucional que enfrentan las víctimas y sus familias”, señaló la organización, que exigió una investigación “inmediata, imparcial y exhaustiva”, con perspectiva de género y medidas urgentes de protección para colectivos de búsqueda.

Desde el 2021 a la fecha, Cecilia participó en marchas, jornadas de rastreo y acompañamiento a otras familias, aun después de que en 2025 las autoridades localizaron el cuerpo de su hermano en los límites de Irapuato y Silao.

“Ceci ingresó al colectivo luego de la desaparición de su hermano. Participó en varias ocasiones con nosotros. Desconocemos por qué ocurrió esta situación”, declaró a los medios de comunicación Alma Tapia, vocera del grupo.

La joven fue sustraída con violencia la noche del 14 de marzo por personas desconocidas, lo que activó alertas entre colectivos de la región.

Cinco días después, las autoridades fueron notificadas del hallazgo de dos cuerpos cerca de Valtierrilla, pero la identificación oficial de García Ramblas llegó casi dos semanas después.

De acuerdo con Artículo 19, al menos 35 buscadoras y buscadores han sido asesinados en México desde 2010.

“Nombrar a Cecilia es exigir justicia. La memoria y la dignidad no se silencian”, concluyó la organización Artículo 19.