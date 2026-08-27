Humildad, pide CSP a militares
Exhorta a miembros de las Fuerzas Armadas a ejercer con humildad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las Fuerzas Armadas a ejercer la autoridad con prudencia, humildad y sensibilidad, y advirtió que el uniforme militar no debe representar privilegios, sino un compromiso permanente de servicio con el pueblo y la nación.
Durante la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar 2026, realizada en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, la Mandataria sostuvo que la preparación profesional y la disciplina de los integrantes de las Fuerzas Armadas deben estar acompañadas de valores como honestidad, solidaridad, respeto y lealtad.
"A quienes se gradúan, no olviden nunca que la autoridad debe ejercerse con prudencia, con humildad; que la fuerza siempre debe estar acompañada de sensibilidad, que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo y a la nación", afirmó.
Ante el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y autoridades civiles y militares, Sheinbaum Pardo señaló que la verdadera fortaleza de las instituciones castrenses no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de los principios que guían las decisiones de sus integrantes. "La verdadera fortaleza no está solamente en lo que una persona sabe hacer, sino en los principios, en la convicción de cómo decide hacerlo".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La universidad seguirá integrada por 44 planteles, y seis planteles del Centro Militar de Ciencias de la Salud y una oferta de 78 posgrados, 29 licenciaturas, 106 cursos de formación de clases y 131 capacitaciones para el trabajo. Además, personal militar participa en 81 cursos en distintos países.
no te pierdas estas noticias
Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche
El Universal
La investigación se amplió con un plazo de 72 horas para continuar con las diligencias judiciales.
Departamento de Justicia acusa a narcos del CJNG en Michoacán
El Universal
Los hermanos Álvarez Ayala son señalados por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Escritores exigen devolver nombre Amado Nervo al Aeropuerto de Tepic
El Universal
La petición busca evitar la pérdida de un referente cultural en la modernización del aeropuerto de Tepic, único en México con nombre de escritor.