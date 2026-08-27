Humildad, pide CSP a militares

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las Fuerzas Armadas a ejercer la autoridad con prudencia, humildad y sensibilidad, y advirtió que el uniforme militar no debe representar privilegios, sino un compromiso permanente de servicio con el pueblo y la nación.

Durante la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar 2026, realizada en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, la Mandataria sostuvo que la preparación profesional y la disciplina de los integrantes de las Fuerzas Armadas deben estar acompañadas de valores como honestidad, solidaridad, respeto y lealtad.

"A quienes se gradúan, no olviden nunca que la autoridad debe ejercerse con prudencia, con humildad; que la fuerza siempre debe estar acompañada de sensibilidad, que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo y a la nación", afirmó.

Ante el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y autoridades civiles y militares, Sheinbaum Pardo señaló que la verdadera fortaleza de las instituciones castrenses no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de los principios que guían las decisiones de sus integrantes. "La verdadera fortaleza no está solamente en lo que una persona sabe hacer, sino en los principios, en la convicción de cómo decide hacerlo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La universidad seguirá integrada por 44 planteles, y seis planteles del Centro Militar de Ciencias de la Salud y una oferta de 78 posgrados, 29 licenciaturas, 106 cursos de formación de clases y 131 capacitaciones para el trabajo. Además, personal militar participa en 81 cursos en distintos países.