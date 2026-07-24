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Identifican empresas ligadas al huachicol

Por El Universal

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Identifican empresas ligadas al huachicol
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó un conglomerado criminal en el que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de El Altiplano y es uno de los accionistas principales de la empresa Ingemar.

      El modus operandi consiste en introducción ilegal a territorio nacional de gasolina y diesel para posterior distribución y comercialización con la participación de por lo menos 11 entidades mercantiles, de las cuales cuatro fueron registradas como destinatarias finales de combustible.

      Las 11 empresas son: Ingemar, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V.; Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.; Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicio Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V., Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.; Lambrucar, S.A. de C.V.; Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V.; y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.

      Las cuatro empresas destinatarias finales del combustible son: Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicios Integrales y Desarrollos, G.M.G., S.A. de C.V., y Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.

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