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Identifican presencia de bacteria hospitalaria

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Identifican presencia de bacteria hospitalaria
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La bacteria Acinetobacter baumannii, conocida por causar infecciones en hospitales y asociada con casos graves en pacientes de terapia intensiva, se encuentra en más de 95 fuentes distintas y afecta a más de 30 especies animales, además de plantas, alimentos y cuerpos de agua, de acuerdo con una investigación del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM.

      El estudio fue encabezado por Santiago Castillo Ramírez, investigador del CCG, quien junto con cinco colaboradores analizó 23 mil 205 genomas de esta bacteria obtenidos de bases de datos públicas de alta calidad recopiladas durante cuatro décadas y provenientes de 106 países de siete continentes.

      Para realizar el trabajo, los científicos utilizaron información del GenBank del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI), considerada la mayor base de datos pública del mundo sobre secuencias de ADN y ARN. De más de 34 mil genomas descargados, 23 mil 205 contaban con la calidad necesaria para los análisis.

      Resultados mostraron que, además de su conocida resistencia a los antibióticos, A. baumannii está presente en variedad de hospederos y ambientes.

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