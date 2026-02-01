Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en el Senado, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, Adán Augusto López Hernández.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que el exgobernador de Tabasco tendrá un papel importante en la consolidación de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

"Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo Adán Augusto, quien vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento", expresó.

Destacó que este nombramiento al frente de la bancada morenista se da en una etapa clave para el país, marcada por la consolidación del nuevo gobierno federal, por lo que subrayó que Morena mantendrá una agenda legislativa alineada con las prioridades del Ejecutivo.

"Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como coordinador en esta etapa de transformación de nuestro país", señaló.

En ese sentido, Ignacio Mier reiteró que el grupo parlamentario de Morena en el Senado continuará respaldando las iniciativas y el proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Continuaremos apoyando el proyecto transformador que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", puntualizó.