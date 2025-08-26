Ignacio Mier critica postura de Lilly Téllez en debate político

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló que las declaraciones de Lilly Téllez -quien dijo que es bienvenida la ayuda de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en México- están fuera de lugar y son reprobables, pero no son suficientes para su desafuero, por lo que deben ser enmarcadas y desactivadas en el debate político.

En contraste, la también morenista Margarita Valdez afirmó que existen elementos para llevar a la senadora panista a juicio político y quitarle el fuero.

"Yo creo que está queriendo jalar los reflectores para potenciar la posibilidad de, a partir de un tema, construir una imagen. Yo creo que hay que señalarlo en el debate político, que efectivamente es una traición a la Patria, pero jurídicamente no, porque yo creo que estaríamos atendiendo sus intereses", apuntó Ignacio Mier en entrevista.

Dijo que ante los excesos que comete Lilly Téllez "está rebasado el reglamento de la Cámara, están rebasados los estatutos de su partido, está rebasado el más elemental y básico respeto al Senado de la República y a su investidura. Ha convertido al Senado de la República en una caricatura, se ha convertido en un escenario circense, con respeto para todos los que tienen ese noble oficio.

Ignacio Mier indicó que en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, la bancada de Morena impulsará el debate político sobre el tema para exhibir a Lilly Téllez. "Como debe de ser, vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia como país, y hacerle exhortos a que asuma con mayor dignidad el altísimo cargo que representa ser senador de México".

No obstante, señaló que los legisladores de Morena y las bancadas aliadas deben ser muy cuidadosos "porque se puede convertir en un asunto por el cual se victimice o que te puedan acusar de violencia política en razón de género".

"Creo que sus actitudes, sus comentarios, primero están fuera de lugar, luego demuestran poca empatía con el pueblo de México. Segundo, trastoca las atribuciones republicanas que implican para cualquiera, independientemente de la posición que tenga en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial, que es preservar la independencia, la soberanía de México.

"México es un país independiente, lo establece claramente la Constitución. Si ella considera que no es así, es senadora, que presente una ley para que nuestro país pierda soberanía, pierda independencia y se subordine a intereses, no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier otro país", indicó.

En entrevista por separado, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, se pronunció en favor de que Morena impulse el desafuero de Lilly Téllez, a fin de que enfrente a la justicia por traición a la patria.

"Yo creo que aquí sí podríamos nosotros tener los elementos jurídicos, morales, éticos, patrióticos para que se le hiciera un juicio político y primero un desafuero para poderla llevar a juicio político, porque ya es mucho. Yo nomás pregunto, qué tal si aquí el gobierno norteamericano le toma la palabra y al rato somos invadidos, como fuimos invadidos por las fuerzas de Napoleón y de los austriacos para matar a los mexicanos por ocurrencias de los conservadores, porque lo que quieren tener es reyes", recalcó.

La legisladora duranguense anunció que en el debate de este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente, pedirá a Morena y sus aliados tomar acciones concretas.

"Ya hay que hacerlo, que realmente sea una expresión política de un grupo mayoritario. Y si hay que ir a la fiscalía, si hay que subirlo a tribuna, si hay que hacer la petición al pleno, o sea, lo que tengamos que hacer, pero que no se victimice. Cada quien tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace y medir consecuencias, ya que está afectando y dañando a todo el pueblo mexicano, incluyendo a la minoría que ella representa", apuntó.