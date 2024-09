Protesta de trabajadores del Poder Judicial en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Este martes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación retomaron sus protestas en contra de la Reforma Judicial, la cual ya fue aprobada.

En el Aeropuerto Internacional de Mérida, los trabajadores del PJF insistieron en continuar el paro y en la revocación de la reforma judicial.

Portando carteles externaron su preocupación por los impactos que esta iniciativa tendrá en su economía, ya que también desaparecerán los fideicomisos.

Manifestaron que estos cambios legislativos afectan a los trabajadores y los ciudadanos, ya que aseguran que el Poder Judicial Federal es clave para garantizar la justicia.

Los manifestantes lanzaron consignas en su rechazo a la reforma judicial, como: ¡El Poder Judicial sigue en pie!; "Si no hay Justicia para el Pueblo, que no haya paz para el Gobierno" y también "Independencia judicial Sí, control presidencial NO".

Hay que señalar que esta protesta fue pacífica, pues los accesos a la terminal aérea no fueron cerrados y se permitió el libre tránsito de pasajeros.