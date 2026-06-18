Impiden a maestros llegar al estadio

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Ciudad de México.- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a fallar en su meta de llegar al Estadio Ciudad de México como parte de su estrategia para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que derogue la Ley del ISSSTE de 2007.

Salieron de cuatro puntos, Tasqueña, Acoxpa, Avenida del Imán y zona de hospitales, en Tlalpan, pero fueron bloqueados por la policía capitalina y no pudieron llegar a la sede mundialista.

En Tlalpan y División del Norte, en conferencia, los secretarios generales de la Coordinadora denunciaron que autoridades federales y locales los han reprimido y hostigado para frenar sus movilizaciones.

Sin embargo, en Avenida del Imán, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos metálicos que los maestros transportaban en dos vehículos con equipo de sonido que acompañaban la movilización de los manifestantes.

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Por la noche, la mesa de negociación entre autoridades y la CNTE volvió a fracasar, pues al salir, los maestros dijeron: "Vamos a seguir en la huelga, en el plantón, en las movilizaciones", después de tres horas en otra mesa en la Secretaría de Gobernación (Segob).