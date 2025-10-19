logo pulso
Imputan a hombre por crueldad animal en Mérida

La Fiscalía General del Estado imputa a un hombre en Mérida por crueldad animal agravada.

Por El Universal

Octubre 19, 2025 10:53 a.m.
A
Imputan a hombre por crueldad animal en Mérida

MÉRIDA, Yuc. (EL UNIVERSAL).- Por su probable participación en el delito de crueldad animal agravado, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de J.A.C.E., por los hechos registrados en la Central de Abastos, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva.

Tras ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se realizó la audiencia celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida.

En la sesión, los fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron los datos de prueba contenidos en la causa penal 636/2026, solicitando la vinculación a proceso, pero el imputado se acogió al plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la audiencia continuará el próximo23 de octubre.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos se registraron el pasado 13 de octubre, cuando el imputado presuntamente incurrió en actos de crueldad animal al envenenar a un canino en las instalaciones de la Central de Abastos de esta ciudad, lo que motivó la denuncia y la integración de la carpeta de investigación.

Antes de finalizar, la representación social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y, tras valorar los argumentos expuestos, la Juez de Control concedió la solicitud y decretó esa medida, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso penal.

