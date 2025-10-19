Rompe el PAN con alianzas

Ciudad de México.- Al enfatizar que el futuro del Partido Acción Nacional (PAN) no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, el dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, terminó por matizar el rompimiento con el PRI, pues dijo que en esta nueva etapa del blanquiazul “no nos pelearemos con nadie. No somos tan ingenuos”.

El panismo realizó el relanzamiento de esa fuerza política anunciando el fin de las alianzas electorales con otros partidos, la afiliación fast track de ciudadanos y el establecimiento de elecciones internas para elegir vía voto ciudadano a sus candidatos.

En el Frontón México, el líder panista manifestó que se inicia una nueva era “en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada ni presente, ni futura”.

Ante gobernadores, legisladores, alcaldes y exdirigentes Romero dijo que “hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos. Nacimos para hacer nuestra propia opción democrática”.

“Esta es una decisión que pide una inmensa mayoría de votantes en este país. Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie. No somos tan ingenuos”.

El Frontón México fue escenario de un encuentro de nuevos y viejos panistas, y reencuentro con el panismo de algunos militantes que en años anteriores se alejaron por desacuerdos con dirigentes y políticas de alianzas.

“Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas. Nuestro color y nuestro papel”, indicó ante los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya, y también la petista Cecilia Soto y el exprecandidato priista Enrique de la Madrid.

Indicó que, “en este contexto nacional, el panismo entiende que hay una última llamada para la oposición, la última, y hoy atendemos ese llamado”.