INAH Yucatán alerta aumento de abejas en zona arqueológica Uxmal
Las autoridades recomiendan mantener la calma y respetar la fauna para evitar incidentes con abejas.
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UXMAL, Yuc., abril 19 (EL UNIVERSAL).- ElCentro INAH Yucatánalertó a los visitantes por la presencia de abejas en la zona arqueológica de Uxmal y a lo largo de la
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Ruta Puuc.
La dependencia federal indicó que en el área se registra la temporada de floración, por lo cual advirtió sobre el incremento de abejas en distintos puntos del corredor turístico.
El INAH explicó que estos insectos cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema, por lo que es indispensable evitar cualquier acción que ponga en riesgo su vida o altere su comportamiento.
Las recomendaciones emitidas incluyen mantener la calma al encontrarse con abejas, evitar el uso de perfumes u olores fuertes, no molestarlas y, sobre todo, no intentar dañarlas o eliminarlas.
"Estas medidas buscan prevenir incidentes y garantizar una convivencia segura entre turistas y fauna local", precisó el INAH
Hay que señalar que la Ruta Puuc forma parte de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, un espacio protegido donde la conservación de la biodiversidad es prioritaria, "por lo que se exhorta a los visitantes a actuar con responsabilidad y respeto hacia el entorno natural".
Las autoridades reiteraron que seguir estas indicaciones permitirá disfrutar de la riqueza cultural y ambiental de la región sin contratiempos, al tiempo que se contribuye a la preservación de especies esenciales como las abejas.
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