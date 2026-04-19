INAH Yucatán alerta aumento de abejas en zona arqueológica Uxmal

UXMAL, Yuc., abril 19 (EL UNIVERSAL).- El

a los visitantes por la presencia de abejas en la zona arqueológica de Uxmal y a lo largo de la

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La dependencia federal indicó que en el área se registra la, por lo cual advirtió sobre elen distintos puntos del corredor turístico.Elexplicó que estos insectos cumplen unen el, por lo que es indispensable evitar cualquier acción que ponga en riesgo su vida o altere su comportamiento.Las recomendaciones emitidas incluyenal encontrarse con abejas, evitar el uso de perfumes u olores fuertes, no molestarlas y, sobre todo, no intentar dañarlas o eliminarlas."Estas medidas buscany garantizar unaentre turistas y fauna local", precisó elHay que señalar que laforma parte de ladel Puuc, un espacio protegido donde laes prioritaria, "por lo que se exhorta a los visitantes a actuar con responsabilidad y respeto hacia el entorno natural".Las autoridades reiteraron que seguir estas indicaciones permitirá disfrutar de lay ambiental de la región sin contratiempos, al tiempo que se contribuye a laesenciales como las abejas.