Incautan cifra récord de droga

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Ciudad de México.- Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron el aseguramiento de un inmueble en Los Mochis, Sinaloa, donde incautaron 24 mil 409 litros de metanfetamina líquida y 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Representa el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y el segundo en el registro histórico, con una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 9 mil millones de pesos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el lugar fue arrestado Jorge "N", presunto integrante del Cártel del Pacífico. Los uniformados también incautaron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad del país.

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"La instrucción es clara: seguir desmantelando laboratorios, cortar cadenas de producción y evitar que estas sustancias lleguen a las calles", aseveró el funcionario en redes sociales.

En tanto, personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero.

En la primera acción los navales, integrantes de la FGR y la SSPC, ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

En Guerrero, los navales hallaron 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

En conjunto, se han asegurado más de tres toneladas de cocaína, con lo que se evitó que alrededor de 6 millones de dosis llegaran a la población y se generó una afectación económica a la delincuencia organizada superior a 600 mdp.

En el presente gobierno suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

Por otra parte, la Semar informó que ha detenido a 202 presuntos infractores del 15 al 21 de junio de 2026 con motivo de la Operación Sable.