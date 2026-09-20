Indagará FEMDO huachicol

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Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación sobre el centro de almacenamiento asegurado en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, donde fueron incautados 59 millones de litros de combustible el pasado jueves, debido a la complejidad del caso.

Por ello y parte de los trabajos ministeriales, personal de la FEMDO lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado en el municipio de San José de Iturbide.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, aseguró que las empresas relacionadas con este caso no han acreditado aún la legalidad en la procedencia del combustible asegurado.

Ello, ante la reacción de Grupo Simsa, que afirmó que opera legalmente la terminal de almacenamiento asegurada, la fiscalía reviró que durante el cateo en el lugar se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual "no se ha recibido la documentación por parte de todas las empresas relacionadas que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado", dijo.

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Guanajuato ha sido durante años uno de los principales focos del robo y tráfico ilegal de combustibles en México, actividad conocida popularmente como ´huachicol´, y escenario de la disputa entre organizaciones criminales por el control del mercado.